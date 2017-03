Volley, Banca di San Marino rimontata e battuta al tie-break

Dopo la Titan Services, anche la BSM cede in casa alla rimonta ospite.

Operazione riscatto-volley portata a termine dagli uomini, non dalle ragazze di Luca Nanni, peraltro assente per squalifica e sostituito ieri da Dario Rocha in panchina.



Vittoria appannaggio delle imolesi della Montevacchi, che passano alla palestra Alessandro Casadei per 3-2, dopo essersi imposte con un rotondo 25-17 nel primo set ed aver gestito la rimonta casalinga rimandando al tie-break l'esito dell'incontro, che saluta il successo delle emiliane.



L'obiettivo è ora quello di mantenere un posto nei Play-off per allungare una stagione comunque positiva.



LP