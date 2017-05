Baseball: Padova-San Marino 6-8

Mario Chiarini protagonista di un 3/5 con tanto di triplo.

Sul diamante di Vicenza – che temporaneamente ospita gli incontri casalinghi della Tommasin Padova – la T&A centra una vittoria ricca di errori, punti ed emozioni: 8-6 il finale che premia San Marino, tra le cui fila brilla Mario Chiarini: 3/5 al piatto con tanto di triplo per l'ex Rimini. Negli altri incontri di serata, i successi di Nettuno e Bologna ai danni di Novara e Rimini, entrambe battute per 2-1. La T&A tornerà in campo stasera con play-ball alle 20:30.



LP