World Games Polonia: Bocce, per San Marino è argento

12-7 il punteggio con il quale l'Italia vince il derby in finale

Giuliano Di Nicola e Gianluca Formicone conquistano l’oro nella specialità coppia della Raffa battendo 12-7 la coppia sammarinese composta da Jacopo Frisoni ed Enrico Dall'Olmo. Una partita al cardiopalma con Dall'Olmo - Frisoni partiti benissimo e in vantaggio per 5 a 1. Li è cominciata la rimonta dell'Italia e la sfida si è fatta più equilibrata. I sammarinesi sono comunque riusciti ad arrivare sul 7-6, prima di cedere al definitivo allungo della coppia italiana Di Nicola- Formicone, capaci di capovolgere una partita che si era fatta davvero complicata. Straordinari Dall'Olmo - Frisoni coppia ormai di assoluto prestigio internazionale. La finale si è disputata in condizioni difficilissime: nonostante il campo all’aperto fosse al limite della praticabilità, a causa della pioggia.



L.G