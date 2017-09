La Vuelle presenta la maglia e si tuffa nel campionato

La VL ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il giocatore americano Mario Deantwan Little. Ala piccola di 198 cm nato a Chicago, Illinois, il 29 Dicembre 1987. Nella stagione 2016-17 in Israele con il Maccabi Ashod, terminato il campionato in Venezuela con i Guaros De Lara con i quali ha disputato il 24 Settembre scorso la Finale di FIBA Intercontinental Cup realizzando 23 punti.



Little arriverà a Pesaro per unirsi ai suoi compagni, appena espletate le pratiche burocratiche per l’ottenimento del visto sportivo.



Oggi pomeriggio, la società ha presentato la maglia con la quale la squadra affronterà il campionato che comincia domani in casa contro la Germani Brescia.