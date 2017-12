Federazione Bocce, 50 anni di successi

Grande Festa a Borgo Maggiore, ratificato il nuovo accordo con l'Italia

Le bocce sammarinesi hanno 50 anni e una gran voglia di futuro. Si percepisce dalle parole del Presidente Mularoni che ha introdotto la cerimonia alla quale hanno partecipato le più alte autorità sportive, dal Segretario Podeschi a Gian Primo Giardi.



Dal numero uno del Cons tutto il sostegno ad una Federazione che ha regalato alla Repubblica successi internazionali in serie. Una bella amichevole nel senso pieno del termine con l'Italia per festeggiare la ricorrenza.



Il CT Giommi ha schierato il capitano Giuseppe Frisoni, Matteo Albani, Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni.



Una festa per tutto il movimento, un'occasione per la ratifica del nuovo accordo con l'Italia per la libera partecipazione degli atleti agli eventi organizzati dalle due federazioni. Insomma un compleanno da ricordare.



r.c.