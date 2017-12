CONS: ultima seduta del 2017 per il Consiglio Nazionale

Diversi i punti all'ordine del giorno, tra cui anche il passaggio dal 1 gennaio, della gestione del Multieventi al Comitato Olimpico Sammarinese.

Ora è ufficiale. Dal 1 gennaio 2018, il Multieventi Sport Domus cambia gestione e passa direttamente al CONS

Il Consiglio Nazionale ha preso atto di una decisione, arrivata dopo mesi di incontri e trattative con le istituzioni governative.

Altra novità di rilievo, è quella delle federazioni sportive che salgono a 33.

Il Consiglio Nazionale ha infatti ratificato la separazione della federazione pesi e Judo, che dal primo gennaio, saranno due discipline completamente autonome.

L'assemblea di tutti i presidenti delle Federazioni Sportive ha approvato il bilancio e pur essendo consapevoli delle difficoltà economiche del paese, si dice preoccupata per gli ulteriori tagli previsti.

Da un calcolo, seppur ancora approsimativo, nei prossimi 4 anni il contributo in favore del CONS potrebbe essere ridotto di un terzo.

Il Consiglio Nazionale ha poi deciso di lasciare in sospeso, il capitolo relativo ai contributi straordinari.

Le federazioni sportive hanno presentato alla commissione tecnica, 37 progetti di sviluppo che sono stati sottoposti alla valutazione del Comitato Esecutivo.

Un analisi approfondita delle proposte presentate, avverrà nelle prossime sedute del C.E.



p.f.