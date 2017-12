Basket: Mindaugas Kuzminskas arriva all'EA7

L'EA7 Milano sta definendo in queste ore l'acquisto di Mindaugas Kuzminskas, ala forte lituana di 28 anni. Un vero botto di fine anno per l'Olimpia che ha battuto in volata la concorrenza dell'Efes: Kuzminskas dovrebbe arrivare a Milano domani, firmerà un contratto fino al termine della stagione con opzione per un rinnovo annuale e si metterà subito a disposizione di Simone Pianigiani. Il lituano è reduce dall'esperienza in Nba con i New York Knicks e prenderà il posto nel roster di Cory Jefferson, in odore di taglio.