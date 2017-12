Tennis: Murray pronto al rientro "Ora voglio solo giocare"

Andy Murray è vicino al rientro. Il tennista scozzese, ex n.1 del mondo, dopo l'infortunio all'anca che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi si prepara alla sua prima partita ufficiale da luglio (ha giocato e perso due giorni fa nel match esibizione contro Bautista-Agut) e, salvo imprevisti dell'ultim'ora, dovrebbe essere in campo nell'Atp 250 di Brisbane, dove incontrerà il vincente tra l'americano Ryan Harrison e l'argentino Leonardo Mayer. "Voglio solo divertirmi a giocare di nuovo - ha dettio il 30enne scozzese precipitato al 16mo posto del ranking mondiale - Adesso l'unica cosa che voglio, è giocare a tennis. Quando ti viene tolto, ti rendi conto di quanto sia importante".