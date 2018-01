Baseball: la T&A è la seconda squadra d'Europa

Il sito Mister Baseball celebra i 50 club più forti del 2017. San Marino dietro solo agli olandesi del Neptunus.

Riconoscimento internazionale per la T&A San Marino. Secondo "Mister Baseball", autorevole sito di riferimento per il baseball la T&A San Marino è al secondo posto nella TOP 50 dei club Europei. La classifica tiene conto di una combinazione di fattori, dal livello del campionato nazionale ai risultati ottenuti. La classifica di "Mister Baseball" incorona gli olandesi del Curacao Neptunus come miglior squadre d'Europa davanti alla T&A San Marino, che si tiene alle spalle i campioni d'Italia di Rimini. Quinto posto per l'Unipol Bologna. La Top 50 di Mister Baseball ha raggiunto quest'anno l'11' edizione e tiene in considerazione i dati raccolti su 26 paesi. Bel risultato per la T&A San Marino, che risale dalla 10' posizione del 2016 alla seconda. Nel corso degli anni i Titani hanno occupato anche la prima posizione per due edizioni consecutive (2011 e 2012), finendo sul podio per 5 volte nelle ultime 7 edizioni.



e.g.