Bianchini sulla VL: "Grande ammirazione per la società attuale, finito tempo dei mecenati"

Il coach dello scudetto dell'88 spende parole d'elogio per l'attuale dirigenza: "Serie A palestra per l'estero, i giocatori cambiano ogni anno e non è facile".

Nella storia della VL Pesaro, Valerio Bianchini occupa uno spazio decisamente importante: coach della squadra dall'87 all'89 e dal '93 al '96, il vate ha guidato i biancorossi alla conquista del loro primo scudetto. Era l'88, tempo due anni e sarebbe arrivato pure il secondo, con Scariolo in panca. Un'altra era rispetto alla situazione attuale, che vede Pesaro barcamenarsi per evitare l'unica retrocessione in A2. Bianchini però non ha che belle parole nei confronti della società: "Provo molta ammirazione per Pesaro. Il tempo dei mecenati alla Scavolini è finito, a situazione è difficile e le risorse economiche sono poche, ciò nonostante il ds Cioppi riesce spesso a trovare i giocatori giusti. Purtroppo alla fine di ogni anno questi giocatori li perdi, oggi l'Italia è diventata un Paese di sviluppo. Con tutti questi stranieri, l'Italia finisce con l'essere un campionato nella quale gli agenti mandano i giocatori a mettersi in mostra, poi se qui funzionano bene li mandano altrove".



RM



Nel video le parole di Valerio Bianchini.