Coppa del Mondo di Sci: SuperG a Svindal



Settimo Peter Fill, primo degli italiani Peter Fill settimo.

Svindal e quattro. Quarta vittoria della stagione in Super G per il norvegese, alla sua 35esima affermazione in carriera. 1'30''72 per lui capace di precedere il connazionale Jansrud per 50 centesimi e l'austriaco Mayer per 56 centesimi di secondo. Per un solo centesimo Mayer ha sfilato il podio Hannes Reichelt. Distacchi contenuti per una gara che ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo, peccato che i tanti appassionati hanno potuto seguire solo l'arrivo, impossibilitati per una questione di sicurezza di posizionarsi lungo la pista modificata. Gara strana anche le vicissitudini che l'hanno preceduta. Dalle 11.30 spostata 13 per permetterne il regolare svolgimento dopo l'abbondante nevicata della notte che ha costretto gli organizzatori ad inventare un Super G su di una pista normalmente utilizzata per libera. Emersi, problemi a parte, i valori con Svindal al suo 15esimo centro nella specialità, l'ultima volta a Kitzbuehel 24 mesi fa. Gli italiani:il migliore azzurro è stato Peter Fill, settimo a 92 centesimi dal norvegese, Christof Innerhofer ha chiuso 11° a 1"50 e Dominik Paris 16° a 1"67.