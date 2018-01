Serie A: Vuelle sconfitta a Brescia 88-70

la VL Pesaro resiste un tempo in casa di Brescia, poi la Leonessa vola nella seconda parte di gara

La VL Pesaro non riesce a dare continuità alla vittoria conquistata sul parquet dell'Adriatic Arena. Il quintetto biancorosso cade in casa di Brescia 88-70. VL che parte bene nel primo quarto con tre triple di seguito firmate da Little, Bertone e Omogbo. Brescia risponde e resta attaccata agli ospiti. Dopo 5 minuti di partita, Pesaro è avanti 13-12. L'ultima azione è dei lombardi che chiudono il quarto avanti 21-20. La partita resta equilibrata, dopo 14 minuti è ancora parità 25 a 25. Mika si porta a casa un gioco da tre punti, canestro e fallo. Brescia resta lì. A un minuto dall'intervallo il punteggio è 33 pari, la VL piazza un break 4-0. Il finale di tempo è degli ospiti con Dallas Moore che mette la tripla del vantaggio pesarese. Dopo metà gara la VL è avanti 40-37.

Avvio di secondo tempo di marca Brescia, con un 6-0 che ribalta il punteggio. La Leonessa spezza la partita con Luca Vitali che piazza la tripla che permette ai padroni di casa di scappare via. Brescia tocca il +9 di vantaggio e con Landry chiude il quarto sul 64-53.

La Leonessa diventa padrona del campo, Pesaro sembra non aver finito le energie. Hunt e Vitale portano Brescia su un rassicurante vantaggio di 17 punti a 4 minuti dalla fine. Il parziale è di 24-17, il finale 88-70 per Brescia che torna capolista con Avellino in attesa del posticipo Milano – Venezia. Pesaro resta all'ultimo posto da sola, ai biancorossi non bastano i 27 punti di Dallas Moore. VL che tornerà in campo nell'anticipo della 16' giornata. All'Adriatic Arena arriverà Reggio Emilia, reduce dal successo su Avellino per 89-86.



EG