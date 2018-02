Tiro a volo: Alessandra Perilli e Gian Marco Berti al Gran Prix del Qatar

Primo appuntamento internazionale del 2018 per i tiratori sammarinesi. Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, accompagnati dal Commissario Tecnico Luca Di Mari, sono a Doha per il Gran Prix del Qatar. La gara, in programma tra venerdì e sabato, vedrà in pedana i migliori tiratori internazionali, che poi si ritroveranno ai primi di marzo in Messico, per la prima prova di coppa del mondo.