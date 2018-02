Grand Prix Qatar: Perilli super, bene Berti

Tiro a Volo, gara internazionale di Trap

La gara internazionale Grand Prix del Qatar di Trap ha fatto registrare una grande prima giornata per i tiratori sammarinesi.



A Doha strepitosa Alessandra Perilli ha colpito 74 piattelli su 75 (25+25+24) chiudendo al comando della classifica.



Bene anche Gian Marco Berti con 24+25+22 per un totale di 71. Visto l'altissimo livello della gara, il biancazzurro dovrà cercare di recuperare 3 piattelli nelle restanti due serie di domani per accedere alla finale.



Particolarità della competizione qatariota anche le donne si misurano sulla distanza di 125 piattelli.



r.c.