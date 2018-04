Sloane Stephens conquista Miami

Sloane Stephens fa 6 su 6. Sesta finale e sesta vittoria per lei e prima affermazione in un Premier per l'americana che batte Jelena Ostapenko e fa irruzione nelle dieci. Primo parziale frammentato da continui break e controbreak: 8 su 12 giochi disputati sono finiti con la perdita del servizio. Numeri che attestano quanto la Ostapenko sia in vena di reali alla stessa stregua di Sloane Stephens. Infatti, nell’undicesimo gioco ennesimo break: 6-5 Stephens. Per la seconda volta l’americana al servizio per il set e ennesimo disastro: doppio fallo sulla palla break e tie break, come epilogo più giusto per un parziale tutt’altro che entusiasmante. Tie-break portato a casa dalla numero 12 del mondo, dopo 58 minuti. 3 vincenti e 14 gratuiti per Sloane Stephens. Il secondo parte con uno scambio di break in avvio: la prima a strappare il servizio è stata Jelena Ostapenko, seguita a ruota dal controbreak americano. Sloane Stephens ha innescato una marcia in più sia in difesa che al servizio. La lettone, dal canto suo, ha servito male, sprecato l’impossibile. Si è disunita, e l’americana, galvanizzata. Un’ora e 29 minuti di gioco e Sloane Stephens è avanti 7-6, 6-1 e sesto titolo in carriera.