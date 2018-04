Coppa Davis: due sconfitte per San Marino contro Monaco.

Non ha giocato Marco De Rossi per un affaticamento muscolare.



Comincia con due sconfitte l'avventura della Nazionale Sammarinese di Coppa Davis, impegnata in Bulgaria nel terzo raggruppamento mondiale. In campo due giovanissimi, Filippo Tommesani battuto con un doppio 6-0 dal monegasco Romain Arneodò. Stessa sorte per Tommaso Simoncini nel secondo singolare con Monaco. Lucas Catarina si è imposto agevolmente con lo stesso punteggio, un doppio 6-0. Avversari fuori portata per i giocatori bianco-azzurri che torneranno in campo domani, per affrontare Cipro o Andorra.