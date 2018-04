Carattere e determinazione della Mya Gym

Sabato e domenica si è svolta la 2° prova del campionato regionale Uisp riservata alla 1° e 2° categoria.



Il 21 hanno iniziato le atlete della 1° categoria Esordienti, dove con un ottimo esercizio Matilde Fabbri ha conquistato il primo posto al cerchio e Giulia Tiribilli un 4° posto nella classifica di giornata, combinando questi risultati con quelli della prima prova le atlete della Mya Gym hanno conquistato i 2 gradini più alti del podio con Giulia Tiribilli campionessa regionale e Matilde Fabbri medaglia d’argento.



Nicole Giusti ha conquistato un ottimo 4° posto con il suo convincente esercizio alla palla.



Nell’esercizio al corpo libero Nicole Giusti all' 11° posto, Matilde Fabbri 12° posto, Giulia Tiribilli 13° posto.



A seguire sono scese in pedana le atlete della 1° categoria Allieve, piazzandosi nelle posizioni della parte alta della classifica; al corpo libero Anna Monti è salita sul podio ottenendo il 3° posto e un 7° posto alla palla, Giada Cavalli ha conquistato un 5° posto al cerchio ed un 6° posto alla palla, infine Claudia Foschi un 8° posto alla palla.



Domenica è stato il turno delle ginnaste della 2° categoria Esordienti continuando a far registrare ottimi risultati, nella classifica di giornata Annagiulia Gobbi si è piazzata al 4° posto e a seguire al 5° posto Asia Mularoni, nella classifica regionale Annagiulia è salita sul podio conquistando la medaglia di bronzo e Asia il 4° posto.



Nella 2° categoria Allieve Camilla Borgagni si è piazzata al 9° posto e Aurora Celeste al 13° posto.



Nella giornata di domenica la società ha organizzato al Multieventi Sport Domus il tradizionale “Trofeo Mya Gym” giunto alla sua settima edizione; trofeo riservato a tutte le ginnaste della società di tutti i livelli, per far provare la prima esperienza di una gara anche alle più piccole atlete.