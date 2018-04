Gp Azerbaigian: a Ricciardo le libere, oggi le qualifiche

E' stato il pilota della Red Bull Daniel Ricciardo ad aver fatto registrare ieri il miglior tempo nelle prime due sessioni di prove libere in vista del Gp dell'Azerbaigian, quarta prova del Mondiale di Formula 1 in programma domani a Baku.

Oggi, alle 12, la terza sessione di prove libere, poi alle 15 in pista per le qualifiche. "La Ferrari va bene - spiega Vettel, che ieri ha fatto segnare l'11/mo tempo -. Il giro da pole è tutto in me".