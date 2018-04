T&A San Marino in rimonta su Nettuno: 8-7 e primato confermato

Chiarini fa 3 su tre in campionato, ma coi laziali gli serve una doppia rimonta completata nell'extra inning.

A Serravalle si segna più nell'extra inning che nei 9 parziali precedenti e dall'abbuffata finale esce sazia la T&A San Marino, protagonista di una duplice rimonta. Col Città di Nettuno i Titani restano a secco per 6 riprese, trovano il 3 pari in quella di chiusura e infine la spuntano 8-7, recuperando un altro quadruplo svantaggio: terza vittoria in altrettante partite e primato in classifica condiviso col Rimini, in attesa di vedere se Bologna batterà Padule e si unirà alla coppia.



I nettunesi costruiscono la fuga nei quattro inning iniziali: nel 2° Montiel entra nel tabellino col suo primo home run in Italia, nel 4° invece Imperiali firma il doppio del raddoppio e Mercuri aggiunge la valida del tris. San Marino torna in corsa a un out dal termine della settima ripresa, quando Lupo pesca un home run da due punti e riduce le distanze ad una misera lunghezza. Castillo, reduce da sei riprese senza valide, riesce a difendere il vantaggio in due occasioni. Salvo poi capitolare nel 9° inning, l'ultimo regolamentare, nel quale Babini – subentrato a Morreale come pinch runner – sfrutta la terza valida di Pulzetti e agguanta il pari.



Castillo rifila due pesantissimi strike out a Reginato e De Wolf a basi piene e decreta il primo extra inning del campionato, di fatto una partita nella partita. Epifano commette un errore sulla battuta di Imperiali e Nettuno vola sul 7-3, la T&A ha solo due out da spendere ma li sfrutta al massimo, firmando un'incredibile sorpasso. Lupo e Martin si prendono un punto battuto a casa a testa, Pulzetti costringe Castillo all'uscita dal campo con una base ball e Ferrini completa l'opera con un doppio al centro che svuota le basi e vale la vittoria.



RM