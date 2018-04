Volley: due successi per le squadre sammarinesi

Serie C/ Banca di San Marino ok Bologna - Titan Services, vittoria al tie-break con Ravenna

Successo casalingo per la Titan Services che supera l'Atlas Ravenna 3-2. Nella prima parte di gara gli ospiti sbagliano di più e i biancoazzurri riescono ad allungare. Il set scivola via senza troppi problemi per la squadra di coach Mascetti e si chiude sul 25/19. Il secondo parziale è più equilibrato all'inizio, poi il primo break degli ospiti. San Marino perde Togni, i biancoazzurri non hanno più cambi in attacco, Ravenna ne approfitta e pareggia chiudendo 25/19.

Nel terzo set la Titan Services è in difficoltà da subito. Ravenna fa suo il parziale senza problemi 25/13. Quarto parziale con i Titani che partono bene (6/2) e continuano a condurre anche approfittando degli errori in attacco dell’Atlas fino al 13/9 quando Ravenna si produce in un break di 4 a 0 che costringe coach Mascetti al time-out. Si continua sulla parità fino al 19/19 quando un attacco di Farinelli e un muro di Elia Lazzarini valgono due punti di vantaggio, decisivi per chiudere 25/21. Nel tie-break è la Titan Services a mettere la testa davanti al cambio campo 8/6 e a conservare il vantaggio fino alla fine. Sul 14/12, è ancora un errore in battuta del Ravenna a chiudere il match. Farinelli mette 29 punti, Peroni 18. Titan Services che sale a quota 39 punti in classifica, venerdì a Modena si chiude la stagione regolare.



La Banca di San Marino vince 3-1 sul campo del Bologna Rossa e grazie al ko di Rubicone Savignano contro Lugo, le sammarinesi si qualificano per i play off per il secondo anno consecutivo.

A Bologna, la Banca di San Marino va in vantaggio 25/17, poi subisce il pareggio delle padrone di casa 25/20. Nel terzo e quarto set la squadra di Luca Nanni s'impone 25/20 e 25/19 e si prende la vittoria. Tomassucci segna 19 punti, Bacciocchi 11. Doppia cifra anche per Fiorucci e Pasolini con 10 a testa. Sabato prossimo al PalaCasadei ultima di stagione regolare contro la Gut Chemical Bellaria. Titane certe del terzo posto, sarà una sfida antipasto dei play off.