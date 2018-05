Beach Tennis: sammarinesi in luce in due tornei ITF a Ladenburg, in Germania

Sabato e domenica il torneo maggiore, l’ ITF con montepremi da 2.500 dollari.

“Un evento che ha regalato tante emozioni, con ottimi risultati per i colori biancazzurri, lasciando però un po’ di amaro in bocca per l’esito degli incontri finali

Nel main draw maschile, Nicolò Bombini – Alvise Galli hanno raggiunto la semifinale, battendo nell’ ordine gli svizzeri Fornasier-Fischer e la coppia francese Leruste – Quilici. L’ostacolo per giocarsi la finale non era semplice, infatti i due sammarinesi si sono trovati di fronte c’era la coppia franco-lettone Irigaray-Andersonn, testa di serie n. 1 del torneo.



Primo set complicato: sotto 2-5 i portacolori biancazzurri hanno recuperato fino al 6-5 e 3 set point a favore, ma gli avversari non hanno mollato e hanno portato il set al tie break, che poi si sono aggiudicati. Bombini-Galli nel secondo set, partono con grinta da vendere, e vincono con un 6-2 che fa sperare nell’esito positivo dell’incontro, ma con diversi punti sul 40 pari, il terzo set si conclude con un netto 6-0 a favore degli avversari, che poi si aggiudicheranno il torneo.



Alice Grandi e Marika Colonna nel tabellone femminile, dopo aver battuto in semifinale la coppia elvetico-tedesca Galli-Meyer, hanno conquistato la finale. La coppia da battere è quella formata dalle tedesche Bolsmann- Kemkes. Il match ha visto partire bene le sammarinesi, ma poi qualche punto perso sul 40 pari fa perdere sicurezza alle ragazze, che cedono il primo set per 2-6. Nel secondo set ritorno di Alice e Marika che vincono per 6-2. Il terzo set è stato combattuto, ma le tedesche, sostenute dal gran tifo del pubblico di casa e con la grinta che prevale sulla tecnica delle atlete del Titano, si aggiudicano il torneo vincendo per 6-2 anche l’ultimo set.



Il programma prevedeva il venerdì un ITF senza montepremi. Nel tabellone femminile Alice Grandi e Marika Colonna si sono aggiudicate il torneo battendo in finale le sorelle svizzere Leunberger, testa di serie n. 1, mentre Nicolò Bombini e Alvise Galli si sono fermati in semifinale, sconfitti dagli italiani Casadei- Scudellari.