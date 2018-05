Modena Est - Titan Services 3-0

Volley, la Titan Services chiude il campionato di serie C, con una sconfitta in casa della capolista Modena Est. Una partita senza storia, con gli emiliani da tempo promossi in serie B, che si sono imposti con un perentorio 3 a 0. Il nostro campionato - ha detto Stefano Mascetti, allenatore della Titan Services - è finito quando abbiamo ottenuto la salvezza matematica, centrando cosi il nostro obiettivo stagionale.