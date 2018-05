Basket: i Titans costretti a vincere

Weekend decisivo anche per la permanenza in serie C Gold della Pallacanestro Titano. Il quintetto di Franco Foschi, uscito sconfitto dalla sfida con il San Lazzaro nel primo turno dei play-out, sarà costretto a vincere la seconda fase per ottenere la salvezza.



La formula prevede un triangolare al Pala Marchetti di Castel Guelfo, con Pallacanestro Titano, Nuova Psa Modena e Gaetano Scirea Bertinoro. Si comincia questa sera con la prima partita, tra la squadra sammarinese e il Modena.



Domani il Bertinoro affronterà la perdente del primo incontro mentre domenica lo Sciera contro la vincente della prima partita. A mantenere la categoria, sarà la squadra che riuscirà a vincere il girone.