Pallacanestro Titano retrocessa in C Silver

La Pallacanestro Titano perde 54-43 il decisivo scontro salvezza col Gaetano Scirea Bertinoro e retrocede in Serie C Silver.



Al PalaMarchetti di Castel Guelfo l'uomo decisivo è l'ex di turno Frigoli, autore di 25 punti e, in particolare, del 7-0 di inizio ultimo quarto, che taglia le gambe alla partita. Bertinoro praticamente sempre avanti, a partire dal 10-0 iniziale. La Titano riesce a portarsi avanti solo in un paio di occasioni nel terzo quarto.