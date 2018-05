Rugby a 7 UISP, a Chiesanuova la finale del Girone Tosco-Emiliano premia il Cus Pisa

La sesta e ultima tappa se la aggiudica il Baga Modigliana, ma i toscani vincono il torneo grazie al vantaggio accumulato nelle altre uscite. San Marino si congeda vincendo l'ultima partita.

Il Girone Tosco-Emiliano di rugby a 7 della UISP saluta la stagione 2017-18 tra le “H” di Chiesanuova, che ospita il sesto e ultimo concentramento del campionato. La vincitrice di giornata è l'imbattuto Baga Modigliana, a trionfare invece sono i Cinghiali Bianchi del Cus Pisa. Nettamente battuti nello scontro diretto coi romagnoli (29-7) ma comunque primi nel torneo, in virtù del vantaggio accumulato nelle precedenti tappe. C'è poca gloria invece per il San Marino, che perde quattro partite su cinque e finisce il Girone da fanalino di coda ma, almeno, chiude il tutto con l'unico successo di giornata.



La formula è la seguente: le sei squadre si affrontano tra loro in incontri di 14'; in base ai risultati viene stilata la classifica di tappa, che sommata alle altre va a determinare la classifica generale. San Marino comincia incassando un 19-0 dal Meldola, mentre con Porretta va in vantaggio con la meta di Giardi salvo poi essere rimontato e battuto 36-7. Poi arrivano le due sfide con le big del torneo: battagliato il 24-14 subito dal Modigliana – con marcature di Giardi e Franco Maiani – meno il 33-0 con cui cede il passo al Cus Pisa. Resta Fiorenzuola e stavolta finisce bene: 14-7 – con doppietta di Giardi – e 4 punti in classifica per i biancazzurri, che dopo le tante difficoltà di giornata – e del campionato – si congedano nel miglior modo possibile.



RM