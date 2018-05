Domani la quinta edizione del "Giro del Monte"

Alle 17 partono le gare giovanili e degli Special Olympics, alle 19 il via alla gara competitiva

È tutto pronto per la quinta edizione del “Giro del Monte” la corsa podistica in programma domani per le strade del centro storico di San Marino. Alle 17 la partenza delle gare giovanili e degli Special Olympics, con il via che sarà dato dai Capitani Reggenti. Due ore più tardi, alle 19, scatteranno la gara competitiva e la camminata su un percorso di 7km con partenza e arrivo alla Porta del Paese, discendere verso Murata, transitare lungo la sottomontana e risalire da Borgo Maggiore. A seguire le premiazioni, il pasta party sotto le stelle e il concerto di Federico Baroni.



s.t.