Baseball: la T&A San Marino batte 1-0 Nettuno

La T&A San Marino s'impone 1-0 contro il Nettuno Baseball City in gara1, nella quinta giornata di serie A1 di baseball. La squadra di Mario Chiariani sblocca la partita nel primo inning. Il punto segnato da Ferrini decide alla fine la sfida contro Nettuno Baseball City. Nel complesso una partita equilibrata con appena sette valide per San Marino contro le 4 di Nettuno. Sugli altri diamanti successi per Padova, Rimini e Bologna.



e.g.