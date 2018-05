La T&A San Marino fa doppietta su Nettuno City: 5-1

I biancazzurri replicano il successo di Gara 1, superano Parma e si riprendono il 3° posto dietro a Rimini e Bologna.

Prima quattro vittorie consecutive e poi altrettante sconfitte filate: dopo il bis di poker opposti la T&A San Marino è chiamata a dare un indirizzo al suo campionato e si chiama nelle zone nobili. A Serravalle, Nettuno City cade anche in Gara 2, stavolta con un più pirotecnico 5-1. Doppia vittoria, sorpasso su Parma e ritorno al terzo posto per la T&A: sopra, con tre successi in più, ci sono solo Rimini e Bologna.



La partita si risolve negli ultimi tre inning, perché nei primi sei dominano i lanciatori e le caselle dei punti restano in bianco. San Marino potrebbe sporcare il tabellone già in avvio, ma in situazione di basi piene, frutto di due valide e di una base ball, la rimbalzante di Reginato finisce in doppio gioco e non se ne fa nulla. Poi poco o niente fino al 7° inning quando il povero Taschini viene seccato prima dal solo homer di Reginato e dal fuoricampo da due punti di Lupo, accompagnato a casa da Martin.



3-0 T&A che dura fino alla ripresa seguente, quando una battuta in doppio gioco di Acevedo – con uomini agli angolo e zero out – permette a Neri di sbloccare Nettuno. Ma al cambio mazza arriva l'allungo decisivo: singoli di Epifano e Bermudez, lancio pazzo per gli avanzamenti, base intenzionale a Martin e Lupo e Morreale possono piazzare il 5-1. Agli ospiti resta un ultimo inning per provare a riaprirla: Perez viene toccato solo da Vasquez per un doppio estemporaneo, Giannetti, Buffa e Fontana però non riescono a far avanzare il compagno e finisce lì.