VL Pesaro: a rischio la serie A?

Ario Costa potrebbe lasciare la presidenza per il ruolo di DG della Lega Basket.

Futuro incerto per la VL Pesaro, che deve fare i conti con la mancata riconferma di alcuni sponsor e la possibile uscita di alcuni consorziati. Il budget per la stagione 2018/2019 potrebbe ridursi del 30%.



Fondamentale in questo momento per la società biancorossa trovare nuove risorse per garantire la partecipazione alla prossima serie A.



Non è da escludere che la VL decida di iscriversi alla serie A2 per contenere i costi. A questo si aggiunge la posizione del presidente Ario Costa che potrebbe lasciare l'incarico per assumere quello di direttore generale della Lega Basket.



