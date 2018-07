San Marino Junior Cup: titoli assegnati per gli U12

Si chiude il sipario sul tennis giovanile a San Marino, almeno per quest'anno. Questa mattina si sono infatti giocate le finali dei tabelloni singolari della San Marino Junior Cup destinata agli under 12. In campo femminile la vittoria va alla macedone Jovanova che supera con un doppio 6-1 Anita Picchi mentre il torneo maschile viene conquistato da Dilhan Wasantha; 6-2 6-1 per il britannico contro il francese Pery.



L'unico acuto italiano della competizione arriva dal doppio maschile dove Raymi Paci e Andrea Rossi Principe hanno avuto la meglio sulla coppia Holder/Lunder al super tie-break 2-6 6-3 10-2.

Si è giocato ieri anche l'ultimo atto del doppio femminile con il duo transalpino Carre/Zoppas che trionfano sulle azzurre Picchi e Venato con il punteggio di 6-2 6-7 10-6.