Bowling: a Serravalle vince Andersson

Sventola la bandiera svedese a Serravalle, al termine della 14^ edizione del San Marino Open, torneo internazionale di bowling giocatosi al Rose'and Bowl per tutta la settimana. A trionfare è stato Pontus Andersson che in finale ha avuto la meglio sullo statunitense Kamron Doyle per appena due punti, 718 a 716 il punteggio. Buonissima prova quella di Doyle, considerando che affrontava una prova valevole per l'European Bowling Tour solamente per la seconda volta in carriera. Questo risultato permette invece a Andersson di conquistare il secondo titolo di un torneo valevole per il circuito europeo e di diventare il numero uno del ranking mondiale per la terza volta. Sono stati oltre 200 gli atleti impegnati nel torneo, con le qualificazioni durate fino a sabato sera, poi ieri le semifinali, con la scrematura a 48 e in seguito la finale a 4 che prevdeva l'eliminazione del giocatore che al termine del primo turno di partite ha ottenuto il punteggio minore, fino alla finale a due che ha visto prevalere Andersson. Per quel che riguarda la classifica della competizione europea, al primo posto c'è l'atleta statunitense Anthony Simonsen con 469 punti, seguito dallo svedese Jesper Svensson con 422 e al terzo posto il malese Rafiq Ismail. Il torneo, che ha visto la partecipazione anche di alcune donne, ha permesso alla danese Mai Ginge Jensen, autrice tra l'altro nelle qualificazioni della 'partita perfetta' con 12 strike consecutivi di conquistare la vetta della classifica mondiale per la nona volta in carriera.