Tour de France: vince Julian Alaphilippe sulle Alpi

Dopo il turno di riposo, riparte il Tour de France con il primo tappone alpino di 158km da Annecy fino a Le Grand-Bornand. Impresa del francese Julian Alaphilippe che corona una fuga lunga 140km e 5 Gran Premi della Montagna. Primo successo al Tour per il transalpino che ottiene anche la maglia a pois destinata agli scalatori. La maglia gialla Van Avermaet, quarto al traguardo, allunga in classifica generale anche perchè i big non si danno fastidio. Ora il belga guida la classifica con 2'22'' sul britannico Thomas. Domani in programma l'undicesima tappa, la seconda delle tre alpine da Albertville a La Rosière di 108 km.