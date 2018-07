Tiro a volo:a Tucson doppietta italiana nel Trap maschile, nel tardo pomeriggio europeo la prova a coppie miste

Il Trap maschile si tinge di azzurro: a Tucson è doppietta italiana con l'oro di Simone Lorenzo Prosperi e l'argento di Erminio Frasca. Prosperi, clesse 1985, ha concluso la finale a sei con 43/50 mentre Frasca ha rotto 41 piattelli. Terzo, a distanza siderale, i britannico Nathan Hales, a quota 30. Nelle eliminatorie il migliore era stato Frasca, con 120 su 125, mentre Prosperi era terzo con 118. La gara ha visto impegnato anche il sammarinese Gian Marco Berti: il portabandiera ai giochi del Mediterraneo di Tarragona non si è qualificato alla finale e ha chiuso al 38esimo posto. Dopo un'ottima prima serie, chiusa con 24 su 25 il tiratore biancazzurro è andato in calando, chiudendo con un 106 su 125. La doppietta italiana vale la leadership nel medagliere in quest'ultima tappa di Coppa del Mondo del Mondo, quando manca solo la prova a coppie miste prima della conclusione. Possibilità di medaglia anche per i Titani, con la coppia Berti-Perilli a caccia della finale. Si comincia a sparare nella prima mattina statunitense, quando a San Marino saranno le 17,30.