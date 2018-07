Basket: sconfitta all'esordio per la Nazionale Under 18

Il quintetto guidato da Simone Porcarelli è stato battuto all'esordio dai padroni di casa con il punteggio di 89 a 56. A fare la differenza, la maggior prestanza fisica del Kosovo, con un netto dominio sotto i tabelloni, come dimostrano i 26 punti realizzati da rimbalzi offensivi. Buona comunque la prova della squadra sammarinese, dove vanno segnalati tre uomini in doppia cifra, Ugolini 18, Felici 17 e Palmieri 12 punti. La Nazionale under 18 tornerà in campo domani, alle 12, contro Gibilterra.