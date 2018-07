I giovani della Scuola Federale in finale su più fronti

E’ stato un fine settimana intenso per i giovani allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino. Intenso e ricco di soddisfazioni. Sofia Romualdi, impegnata nel Torneo Under 12 femminile del T.C. Cesarea di Ravenna, si è dovuta “accontentare” del secondo posto, cedendo in una finale decisa dai troppi errori e che ha visto la biancazzurra giocare solo a tratti un gran tennis.

Talita Giardi fa invece il pieno aggiudicandosi sia il torneo Under 10 del T.C. Cesarea, sia il torneo Under 10 Australian del T.C. Cacciari di Imola. Si arrende in finale, invece, Dennis Spircu, che cede 7-5 6-3 dopo essere aver condotto inizialmente il primo set.

Finale persa anche per Federico Baldinini, sconfitto al tiebreak del terzo set nel torneo giovanile Under 10 di Misano, ma giocando un buon tennis.

Oggi riprendono gli allenamenti in vista della finale italiana Coppa delle Province a Squadre, che vedrà impegnate Talita Giardi, Siliva Alletti e Sveva Pansica a Serramazzoni.