Basket U18, San Marino facile su Gibilterra: 68-55

Biancazzurrini in controllo del match fin dall'inizio: Sugli scudi Botteghi, Felici e Ugolini.

Dopo il ko dell'esordio, l'U18 di San Marino trova la sua prima vittoria nell'Europeo Division C di basket liquidando Gibilterra con un facile 68-53. Biancazurrini sul +10 già al primo riposo e in controllo per tutta la durata dell'incontro: in attesa di Kosovo-Cipro di stasera, sono in vetta al girone. Spiccano le doppie doppie di Botteghi e Felici, che segnano rispettivamente 17 e 13 punti e ci aggiungono anche 11 rimbalzi a testa. Molto bene anche Pietro Ugolini, autore di 17 punti e 7 rimbalzi.