Mondiali Scherma, Foconi d'oro nel fioretto

Il romano rimonta e annienta il britannico Kruse, Italia allunga in vetta al medagliere.

Terza finale e terzo oro per l'Italia ai Mondiali di Scherma: stavolta arriva dal fioretto maschile e da Alessio Foconi, che nella disciplina in questione interrompe un digiuno di vittorie durato 7 anni. Battuto 15-8 il britannico Richard Kruse, che pure era partito meglio e inizialmente conduceva 6-3. Poi il crescendo trionfale di Foconi, che da lì in avanti infila un 12-2 che non ammette la minima replica. Grazie a questa vittoria, l'Italia allunga in vetta al medagliere, che comanda con 3 ori e 1 bronzo.