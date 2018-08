13 agosto 2008: Federica Pellegrini vince il primo oro olimpico femminile

Esattamente 10 anni fa, nelle Olimpiadi di Pechino 2008 Federica Pellegrini è entrata nella storia del nuoto mondiale.



L'impresa è stata compiuta nella gara dei 200 metri stile libero. Federica era seconda ai 50 metri, ma era passata prima alla virata dei 100, resistendo fino alla fine. Inutile è stato il tentativo della slovena Sara Isakovič di rincorrerla, Federica arriva in testa, vincendo la prima medaglia d'oro olimpica per una nuotatrice italiana.



Non è stata solo la vittoria a consegnarla alla storia, la Pellegrini durante la gara ha fissato il nuovo record mondiale dei 200 metri stile libero a 1’54″82, battendo il primato personale raggiunto pochi giorni prima.



Una performance storica, migliorata dalla stessa nuotatrice azzura nel 2009, durante i Mondiali di Roma. In quell'occasione il cronometro si è fermato a 1'52"98, ad oggi ancora record mondiale.