Baseball, Bologna travolge Parma in gara 1

Boom di contatti per la diretta di San Marino RTV

Bologna dilaga e al Falchi fa sua Gara 1. La cannibalizza conquistandola per 14 a 1 fondando il suo trionfo sulle tante basi ball messe a disposizione dai lanciatori di Parma, ben 19 e un colpito che ha mandato sul monte Pomponi, Escalona, Gradali e Paolini. Entrambi i coach hanno mantenuto quanto promesso alla vigilia: Frignani con Martinez partente e Guido Poma facendo come in gara tre con il Rimini. La Fortitudo è andata subito in vantaggio col primo attacco e l'inning dopo ha allungato con un fuoricampo da due di Maggi. Dal terzo è andato in scena un qualcosa se non proprio di inedito, di molto raro. L'Unipolsai è passata dal 3 a 0 al 5 a 1 senza battere valido, con quattro basi su ball. Entrato Escalona in pedana per Parma ci sono state quasi tre riprese senza punti, con due doppie eliminazioni e al settimo cinque arrivi a casa base per l'11 a 1.

Questa sera si riparte dallo 0 a 0 in gara 2, ancora al Falchi, match sul quale incombe l'incognita maltempo. Parma spera nel recupero per i suoi due pitcher cubani. Tutto come sempre in diretta su San Marino Rtv.