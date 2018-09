Baseball, Bologna a valanga si porta sul 2-0

Finale Scudetto

Bologna fa il bis e vede il tricolore molto da vicino. L'undicesimo scudetto della storia la Fortitudo potrebbe prenderselo già martedì a Parma in caso vincesse gara 3 contro un avversario, Parma appunto, costretta ad un quasi miracolo e comunque decisa per la meno ad allungare la serie. Quello che impressiona però sono le distanze. Dopo la bastonata di gara 1 arriva anche quella di gara 2 che Bologna vince con l'inequivocabile punteggio di 10-3. La squadra di Frignani è praticamente impeccabile sia sul monte che in attacco e già al terzo con un big inning da 9 mette in ghiaccio il secondo successo. Protagonista tra i bolognesi Beppe Mazzanti con un grande slam da 4 e abbatte le resistenze ospiti per altro non adeguatamente supportate dal cubano Garcia a mezzo servizio. Parma sembra rimasta alla semifinale con Rimini, piantata su quel 3-2., ma Bologna vista così è davvero di un altro pianeta ed è tutta la stagione che UnipolSai macina vittorie senza soluzione di continuità. Succede tutto o quasi al terzo innig, con singolo di Flores e grande slam di Mazzanti, il doppio di Lampe, i singoli di Vaglio e Maggi per il 6 e 7 a 0. Poi Nosti e Flores fanno 8 e 9 insomma è solo rifinitura quella che Vaglio completa al quarto di una partita che ormai non c'è più. Nel Parma si salva solo il generoso Zileri con un doppio isolato dal contesto di una squadra che martedì in casa avrà l'ultima chance e per giocarsela bisogno di un lanciatore che non sbagli nulla.



r.c.