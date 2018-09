Tiro a volo: in pedana Alessandra Perilli

Primi 75 piattelli per Alessandra Perilli in Corea del Sud a mondiali di tiro a volo. L'atleta sammarinese ha concluso con un 66 su 75. Dopo le prime tre serie in testa c'è la cinese Wang con 72. In lotta per le prime posizioni Jessica Rossi con 70. Domani le ultime due serie di qualificazione.



e.g.