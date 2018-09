Ciclismo: segnali positivi per Michael Antonelli, ma quadro resta complesso

Segnali di speranza per Michael Antonelli, ciclista sammarinese di 19 anni vittima di un incidente durante la Firenze-Viareggio, gara per under23, il 15 agosto scorso. Il team Mastromarco Sensi Nibali, per il quale il giovane corre, ha reso noto oggi, tramite i social, che ci sono stati segnali interpretati in modo positivo dai medici che tengono l'atleta sotto osservazione da 25 giorni all'ospedale Careggi di Firenze.



Questa settimana Antonelli è stato sottoposto a "numerosi esami" tra i quali, scrive il team, una risonanza magnetica durata oltre tre ore. Il ragazzo è ancora in coma e ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale. Allo stesso tempo, la Mastromarco Sensi Nibali ricorda la complessità e la gravità del quadro clinico generale. "Non possiamo sapere come andrà a finire - afferma il direttore sportivo Gabriele Balducci - però dobbiamo continuare a crederci, lottare e fare il tifo per lui".



