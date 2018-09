Cons: il prossimo fine settimana torna Sportinfiera

Sportinfiera torna con l’arrivo dell’autunno e l’inizio delle scuole. L’edizione 2018, quella del ventennale, si terrà il 22 e il 23 settembre.



La fiera o rassegna multidisciplinare dello sport biancazzurro si aprirà come da tradizione con i saluti delle autorità alle 9 del sabato mattina all’interno del San Marino Stadium. Sarà anche l’occasione durante la quale lo sponsor Cassa di Risparmio, donerà al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese una collezione di 12 fotografie d’autore scattate in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati 2017.



Previsto il saluto del Segretario di Stato per lo Sport e l’Istruzione Marco Podeschi, il saluto del Presidente Gian Primo Giardi e poi la possibilità di ammirare alcune esibizioni di giovanissimi atleti sammarinesi.



Via libera poi ai ragazzi all’interno del centro sportivo di Serravalle per provare tutte le discipline dove saranno seguiti dai tecnici e dai dirigenti delle Federazioni sammarinesi.



Il Comitato olimpico conferma GiocoSport, iniziativa volta a premiare chi garantisce di aver provato tutte le discipline e, assieme alla Commissione Tecnica, organizza prove di abilità, velocità e forza. Per celebrare i vent’anni dell’evento un tuffo nel passato: torna la tradizionale corsa campestre.