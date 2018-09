Volley: poker Italia, 3-0 alla Repubblica Dominicana

Superati Giappone, Belgio e Argentina, l'Italia batte senza problemi anche la Repubblica Domenicana - 3-0 (25-12, 25-18, 225-15) al Mandela Forum di Firenze - e mantiene a punteggio pieno la testa della classifica del Pool A del Mondiale 2018. Adesso martedì alle 21.15, sempre a Firenze in un palazzetto sempre pieno e in continua estesi, gli azzurri di Gianlorenzo Blengini si giocheranno, con tutta probabilità, contro la Slovenia (domani impegnata contro l'Argentina di Julio Velasco) il primo posto del girone, prima di andare a Milano per la seconda fase.