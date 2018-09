La Nazionale Sammarinese Femminile impegnata negli Europei di Sondrio

Nella categoria Senior, le biancazzurre Carinato, Peverani, Ciucci e Paoletti sono state sconfitte con il punteggio di 12 a 11 dalla Turchia. Nella partita individuale, Anna Maria Ciucci ha regalato il punto della vittoria a San Marino ma poi nel doppio, la Coppia Ciucci - Paoletti è stata battuta dalla Turchia per 12 a 5.

Nell'individuale Under 23 invece Stella Paoletti ha chiuso con il quarto posto il girone di qualificazione e domani affronterà in semifinale la rappresentante italiana.