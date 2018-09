Sportinfiera 2018, si comincia!

La ventesima edizione della rassegna è partita con la consueta apertura al San Marino Stadium, coi protagonisti dell'atletica sammarinese che hanno illustrato la novità dell'anno, GiocAtletica.

È cominciato il weekend di Sportinfiera, la rassegna multidisciplinare dello sport sammarinese arrivata ormai alla sua ventesima edizione. Il via, come sempre, al San Marino Stadium, coi ragazzi delle scuole medie sugli spalti e il presidente del Cons Gian Primo Giardi a fare gli onori di casa dalla pista di atletica insieme al Segretario di Stato per lo Sport Marco Podeschi. Quindi l'introduzione della novità dell'edizione 2018, GiocAtletica,un insieme di gare dedicate ai ragazzi e illustrate dai protagonisti dell'atletica sammarinese, tra i quali Eugenio Rossi e il bronzo di San Marino 2017 Andrea Ercolani Volta.