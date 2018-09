Iron Man, Zanardi a Cervia con record

Si chiama Andi Boecher, tedesco, il vincitore della tre giorni Iron Man disputata per il secondo anno consecutivo a Cervia. Il mondiale di Triathlon ha un vincitore e un eroe. E' Alex Zanardi che realizza il nuovo record paralimpico in 8 ore, 26 minuti 6 secondi, demolendo il precedente da lui stesso detenuto in 8 ore, 58 e 59. 2.700, 200 in più dell'anno scorso, gli Ironman sono partiti con una affollatissima spiaggia libera nel lungomare di Cervia.Temperatura dell’acqua 24.8 gradi, bassa marea e grande tifo per tutti gli atleti nella prima prova che prevede 3,8 chilometri di nuoto in acque libere seguiti da 180 massacranti chilometri in bicicletta e per gradire una rifinitura di 42,2 di corsa. La gara di nuoto e la maratona si sono svolte a Cervia, mentre la frazione dedicata alla bici giri oltre che a Cervia, ha toccato i territori di Ravenna, Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli. 60 i paesi di provenienza degli Iron Man. Un evento che ha coinvolto tutta la popolazione che ha risposto con 1800 volontari di protezione civile, vigili, associazioni e appassionati, impegnati ad assicurare l’assistenza nel corso della manifestazione.



r.c.