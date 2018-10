Tennis Tavolo: buona avvio per la Juvenes

In B1 la Juvenes impegnata in casa ha vinto con un netto 5-0 contro il TT Alfieri di Romagna squadra costruita per vincere il campionato. Grandi protagonisti Mattias Mongiusti, Mattia Berardi e Federico Giardi. La squadra femminile di serie B ha esordito a Pisa e nella prima partita ha pareggiato per 3-3 contro il TT AICS Pisa. Nel secondo incontro netto successo per 5-1 contro il TT Valle Umbra con protagoniste Chiara Morri, Claudia Pedrella Moroni e Letizia Giardi, al rientro alle competizioni dopo un anno di stop, sammarinesi già prime in classifica.