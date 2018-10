Serie A: Pesaro, buona la prima, batte Pistoia 83-77

Domani ore 21.50 la differita dell'incontro su Rtv ch 73 dtt 573 Hd 520 Sky

Un fallo intenzionale fischiato a Kerron Johnson a 21 secondi dal termine sul 79-77, consegna a Pesaro il successo su Pistoia (83-77) al termine di una gara giocata punto a punto. Entrambe le squadre viaggiano a fiammate con continui sorpassi determinati dalle amnesie difensive che hanno fatto felici i tiratori.



Ai toscani non è bastato il 60% nel tiro da due (25/42) a compensare gli errori dall'arco (6/21) e dalla lunetta (9/16) per arginare una Vuelle Pesaro che ha mandato ben quattro dei cinque stranieri esordienti nel campionato italiano in doppia cifra (Artis s'è fermato a 9).



E sono stati proprio i tiri liberi, alla fine, a fare la differenza. Massimo vantaggio degli ospiti al 12' (18-26) poi ripetuto (20-28), mentre Pesaro ha avuto un +5 al 26' (55-50) con un tiro dalla distanza di Mc Cree prima di presentarsi nel finale in vantaggio per 77-73 nell'ultimo giro di lancette. Peak e Bolpin per Pistoia replicano ai liberi di Mockevicius (79-77) e poi nel tentativo di pressing sulla rimessa pesarese a Kerron Johnson viene fischiato l'intenzionale che spiana la strada alla vittoria dei marchigiani. Blackmon (21 punti) e Mockevicius (13 punti e 13 rimbalzi) i migliori tra i pesaresi, Kerron Johnson (20), Auda (15) e Peak (15) per i toscani.