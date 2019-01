Olimpiadi: Malagò, Paltrinieri sarebbe ottimo portabandiera

"Gregorio Paltrinieri sarebbe un ottimo nome come portabandiera perché ha vinto la medaglia d'oro a Rio". In una intervista il presidente del Coni Giovanni Malagò ha detto di trovarsi d'accordo con l'idea di affidare la bandiera della delegazione italiana all'olimpionico del nuoto, il carpigiano Gregorio Paltrinieri, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tokyo.